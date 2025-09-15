По Мурманской области ожидается в отдельных районах туман, днём местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 сентября наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона в Норвежском море. Местами пройдут дожди различной интенсивности, в дневные часы температура воздуха составит +12+17°.

16-17 сентября с прохождением фронтов через Кольский полуостров ожидаются дожди, преобладающая температура воздуха днём +10+16°.

Сегодня, 15 сентября, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман, днём местами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°.

16 сентября - ветер юго-восточный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +11+16°.

17 сентября - ветер южный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +10+15°.

Предупреждение

15 сентября года на крайнем западе и севере Кольского района Мурманской области, в г. Апатиты ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

15 сентября по Мурманской области сохранится высокая пожарная опасность: в Печенгском районе, на востоке Ловозерского и на юго-западе Кандалакшского районов, на западе Терского района.