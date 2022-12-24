По Мурманской области ожидается в отдельных районах туман, гололёдно-изморозевые отложения

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, температура воздуха составит ночью -8-13° при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, местами до -15°.

25 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Финского залива на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами ожидается сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днём -3-8°.

26 декабря влияние циклона постепенно ослабеет, температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях до -15° в течение суток.

Сегодня, 24 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах туман, гололёдно-изморозевые отложения. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10° местами до -15°. Гололедица.