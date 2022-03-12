По Мурманской области ожидается весенняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, по 12 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до отметок от -2 до -9 градусов, в дневные часы преобладающая температура воздуха ожидается выше 0 градусов, местами до +5 градусов.

Сегодня, 12 марта, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -2 до +3°. Гололедица.

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Толщина льда на реках и водоемах Мурманской области 10 марта достигла 37-88 см. Высота снежного покрова 10 марта на большей части территории Мурманской области не изменилась и равна 60-100 см, на Терском берегу - 50-110 см.