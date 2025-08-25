Мурманская область. Арктика (16+)25.08.25 08:00
По Мурманской области ожидается ветер, местами сильный. Дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 августа ожидается влияние циклона, смещающегося с районов Вологодской области в восточном направлении: ожидается северо-восточный ветер, местами сильный, дожди, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 25 августа, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°.
26 августа - ветер северо-восточный умеренный, утром и днём местами сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +8+15°.
