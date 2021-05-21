По Мурманской области ожидается ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающиеся с юга Финляндии и с Новгородской области. По Мурманской области ожидается временами дождь, 22 мая с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 21 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха +3+8°, днём на юге и востоке области +9+14°.

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На большинстве рек Мурманской области формируются пики половодья, уровни воды на реках за прошедшие сутки повысились на 5-45 см, на реках Чаваньга, Варзуга и Тумча - понизились на 1-6 см. Водохранилища области заполняются с интенсивностью 3-14 см в сутки, на Серебрянском водохранилище уровень за прошедшие сутки повысился на 33 см.

Небольшие озёра вскрываются, на крупных водоёмах наблюдаются ледостав с промоинами, закраины, разводья. Водохранилища юго-запада области (Иовское, Княжегубское) в пределах видимости очистились ото льда.