По Мурманской области ожидается ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 21 и 22 июня +7+12° в центральных и южных районах области +13+18°.

Сегодня, 21 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью на востоке сильный. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха +5+10º в течение суток, днём на юге +10+15°.