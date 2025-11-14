По Мурманской области ожидается ветер северный, северо-западный сильный, местами очень сильный. Метель

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с юга Норвежского моря в северо-восточном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. По Мурманской области в этот период ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер, 14 ноября местами очень сильный порывистый ветер, в отдельных районах метель.

15 ноября ожидается понижение температуры воздуха до -2-7°. Ухудшение состояния дорог.

Сегодня, 14 ноября, будет облачная погода. Снег, мокрый снег, местами сильный. Ветер северный, северо-западный сильный, местами очень сильный. Метель. Местами налипание мокрого снега. Температура воздуха от 0 до -5°. Гололедица, местами сильная. Ухудшение состояния дорог.

15 ноября - ветер северо-западный, западный сильный, ночью на севере области местами очень сильный, метель. Снег, на севере сильный. Температура воздуха -2-7° в течение суток. Гололедица.

16 ноября - ветер ночью северо-западный, западный, днём юго-западный умеренный, местами сильный метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -14° в течение суток. Гололедица.