Мурманская область. Арктика (16+)31.12.24 08:00
По Мурманской области ожидается ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря -1 января 2025 года наш регион будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии: ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха 31 декабря -2-7°, 1 января -3-8°, при прояснениях -12-17° в течение суток.
Сегодня, 31 декабря, будет облачная погода. Временами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, утром и днём северный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, местами до -12°, днём от -3 до +2°. Гололедица.
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