По Мурманской области ожидается ветер северный, северо-западный умеренный, на севере местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 апреля наш регион будет находиться под влиянием западной части циклонической депрессии с центрами над Республикой Коми и Новой Землей и в холодной воздушной массе. По Мурманской области сохранится местами сильный порывистый ветер, снег зарядами, отрицательная температура воздуха в дневные часы.

6-7 апреля погоду Кольского полуострова будут определять, в основном, циклоны, смещающиеся с Гренландского моря на север Скандинавии: в нашем регионе ожидается местами снег, ночью сохранится отрицательная температура воздуха.

6 апреля ожидается ветер западный, северо-западный умеренный. Местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -11-16°, днём от +1 до -4.

Сегодня, 5 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, на севере местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

4 апреля в 20-24 часа в центральных районах Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 18-21 часа 5 апреля.