По Мурманской области ожидается ветер северный, северо-западный умеренный, утром и днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 июня погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии: местами пройдут осадки, 9 июня в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха составит ночью от 0 до +5°, 10 июня местами заморозки до -2°, днём воздух прогреется 9 июня до +4+9°, 10 июня, в основном, до +8+15°.

Сегодня, 9 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер северный, северо-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4 +9°.