По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

Сегодня, 28 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.