По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, местами сильный

Коля Когда власть не сменяема - она становится невменяемой Комментарий к новости: Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате Комментарий к новости: Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска