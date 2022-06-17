Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, ожидается смещение активного циклона с районов Прибалтики на Карелию и далее на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+11°.
Сегодня, 17 июня, будет облачная погода. Облачная погода. Дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днем +5+10°.
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Последние комментарии
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
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