Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 08:00
По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле: ожидается в отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь.
Сегодня, 9 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, на северо-западе местами -35-38°, днём -6-11°, местами -16-21°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
В период 18-22 часа 8 января на северо-западе Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до 8-11 часов 9 января.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как только Росстат даст оценку фактической инфляции за 2024 год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня-PRO Валюту (16+)Нефть слабо дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года