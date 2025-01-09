По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле: ожидается в отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь.

Сегодня, 9 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, на северо-западе местами -35-38°, днём -6-11°, местами -16-21°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 18-22 часа 8 января на северо-западе Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до 8-11 часов 9 января.