По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился под влиянием циклона, смещающегося по югу Баренцева моря в восточном направлении. Центр циклона сместился на район Карелии: в нашем регионе ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

6 мая - ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

7 мая - северо-западный, северный умеренный. Временами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от -4 до +1º, днём +2+7º.

Сегодня, 5 мая, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.