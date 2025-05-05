Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 08:00
По Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился под влиянием циклона, смещающегося по югу Баренцева моря в восточном направлении. Центр циклона сместился на район Карелии: в нашем регионе ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.
6 мая - ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.
7 мая - северо-западный, северный умеренный. Временами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от -4 до +1º, днём +2+7º.
Сегодня, 5 мая, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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VtcnysQ51
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