По Мурманской области ожидается ветер северо-восточный, северный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Норвежского побережья в восточном направлении через Кольский полуостров. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в течение суток составит от +1 до -4°.

16-17 апреля погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Северном морях. В этот период ожидаются местами осадки, с адвекцией более тёплой воздушной массы - повышение температуры воздуха в дневные часы до положительных значений.

Сегодня, 15 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег, снег, ночью отложение мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток. Гололедица, днём местами сильная.