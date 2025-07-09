По Мурманской области ожидается ветер северо-восточный, северный умеренный, на юге и востоке местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 июля наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +12+17°.

10 июля Мурманская область будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Гренландским морями: днём местами пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +17+22°.

Сегодня, 9 июля, будет облачная с прояснением погода. В отдельных районах дождь, ночью в Терском районе сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, на юге и востоке местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+17°.

10 июля - ветер юго-западный, южный слабый. Без осадков, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +3+9°, днём +18+23°.

11 июля - ветер юго-западный, южный умеренный. Без существенных осадков, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +7+14°, днём +20+25°.