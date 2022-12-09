По Мурманской области ожидается ветер северо-восточный умеренный, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия циклона, смещающегося с районов Балтийского моря на юг Финляндии. В ближайшие дни температура воздуха существенно не изменится, ветер отвернёт к восточным румбам, местами ожидаются метели.

Сегодня, 9 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°. Гололедица.