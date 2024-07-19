По Мурманской области ожидается ветер северо-восточный, восточный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион по-прежнему находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь,

20 июля - без существенных осадков.

Сегодня, 19 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, на востоке области +7+12°, днём +20+25°, на востоке области +15+20°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

По Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности:

19-22 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района;

19-22 июля в районе г. Апатиты и г. Кировск;

21-22 июля в районе Мурманска и на востоке Кольского района.

По Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности:

19-20 июля в районе Мурманска и на востоке Кольского района;

19-22 июля в районе г. Мончегорск, г. Оленегорск, в Ловозерском и Ковдорском районах;

19-22 июля в районе г. Полярные Зори.