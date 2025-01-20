По Мурманской области ожидается ветер северо-западный, северный сильный, на севере очень сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду нашего региона будет влиять циклоническая деятельность в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, сильный порывистый ветер, ночью и утром 20 января на севере области очень сильный, метель, понижение температуры воздух. На дорогах гололедица.

Сегодня, 20 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, северный сильный, на севере очень сильный, метель. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица, в отдельных районах сильная.

Штормовое предупреждение

В период 22-2 часа 19 января в центральной части Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов при северо-восточном, северном ветре 30-32 м/с, высоте волны 4-6 метров, температуре воздуха -8-13°. Сохранится до 10-13 часов 20 января.