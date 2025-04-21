По Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион, в основном северная часть, сегодня будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, на севере области порывистый ветер, ночью отрицательная температура воздуха.

22 апреля - ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков, днём на западе небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

23 апреля - ветер ночью южный, юго-западный умеренный, днём северо-западный, северный умеренный, в отдельных районах сильный. Снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

Сегодня, 21 апреля, будет переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -3-10°, днём от -1 до +4°. Гололедица.