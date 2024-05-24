По Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погода в Мурманской области по-прежнему будет неустойчивой. 24 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами дождь, днём в отдельных районах сильный порывистый ветер

25 мая циклон сместится в Карское море, на Кольский полуостров будет поступать холодная воздушная масса. В этот период в нашем регионе ожидаются местами осадки и сильный порывистый ветер, днём температура воздуха +4+9°, на юго-западе области до +13°.

Сегодня, 24 мая, будет облачность переменная. Ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, на юге области возможны грозы. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +16+21°, на крайнем севере области +10+15°.