Мурманская область. Арктика (16+)10.11.25 08:00
По Мурманской области ожидается Ветер северо-западный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня ожидается смещение активного циклона в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается временами мокрый снег, снег, местами сильный порывистый ветер. Ухудшение состояния дорог.
Сегодня, 10 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -4 до +1° в течение суток. Местами гололедица.
11 ноября - ветер северо-западный, западный умеренный. Местами небольшой снег. Температура воздуха -1-6° в течение суток, ночью при прояснениях -6-11°. Гололедица.
Последние комментарии
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
