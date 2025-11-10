По Мурманской области ожидается Ветер северо-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня ожидается смещение активного циклона в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается временами мокрый снег, снег, местами сильный порывистый ветер. Ухудшение состояния дорог.

Сегодня, 10 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -4 до +1° в течение суток. Местами гололедица.

11 ноября - ветер северо-западный, западный умеренный. Местами небольшой снег. Температура воздуха -1-6° в течение суток, ночью при прояснениях -6-11°. Гололедица.