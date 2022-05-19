По Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на западе Баренцева моря и севере Скандинавии. По Мурманской области в этот день сохранится северный ветер и холодная погода.

20 мая антициклон продвинется в восточном направлении – в центральную часть Баренцева моря и, непосредственно, на Кольский полуостров. Ветер отвернет к юго-восточному направлению и в дневные часы воздух прогреется уже до +7+12 градусов.

Сегодня, 19 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём +3+8°.

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На реках Мурманской области продолжается весеннее половодье. 18 мая уровни воды на реках Мурманской области повысились на 40-80 см, на реках Тумча, Кола, Умба, Поной - на 90-160 см. К концу второй декады мая ледоход на реках закончился, ледовые явления прекратились. Только на северо-востоке области на р.Туманная наблюдается ледостав с промоинами. На крупных озёрах и водохранилищах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, закраины. На Иовском и Княжегубском водохранилищах – подвижка льда, разводья.

Выход на лед опасен!