По Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -2-7°, при прояснениях -10-15°, днём от +2 до -3°.

Сегодня, 11 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -1 до +4°. Гололедица.