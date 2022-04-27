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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.22 08:00

По Мурманской области ожидается ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с района о.Шпицберген на Баренцево море. По Мурманской области ожидается дальнейшее усиление ветра, местами снег, метель, понижение температуры воздуха.

28 апреля сохранится ветреная погода, в отдельных районах пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -4-9°, днём от -3 до +2°.

Сегодня, 27 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -7 -12°, днём -1 -6°. Местами гололедица.

Штормовое предупреждение

С 17 часов до 21 часа 26 апреля на западе и в центральной части Баренцева моря отмечался северо-западный ветер 30-32 м/с, опасное волнение 8-9 метров, в центральной части Баренцева моря быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 27 апреля.

В период с 18 до 21 часа 26 апреля на побережье Мурмана отмечалось опасное волнение 6-7 метров. Сохранится до 18-21 часа 27 апреля.

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