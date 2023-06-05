Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 08:00
По Мурманской области ожидается ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся на юго-восток Баренцева моря. Интенсивность осадков уменьшится.
Сегодня, 5 июня, будет облачная погода. Осадки, ночью на востоке области местами сильные. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.
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