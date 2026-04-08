По Мурманской области ожидается ветер слабый, переменных направлений

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 апреля с Баренцева моря на Кольский полуостров сместится антициклон: осадков не ожидается. В дальнейшем, 9 апреля, антициклон сместится на Архангельскую область, а наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях: местами пройдут небольшие осадки, ночью сохранится отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +2+7°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 8 апреля, в Мурманской области будет облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений, днём на западе юго-западный умеренный. Температура воздуха днём от -1 до +4°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +2+4°. Местами гололедица.

9 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков, днём в отдельных районах слабый дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, местами до -11°, днём +2+7°. Местами гололедица.

9 апреля в Мурманске -ветер юго-западный сильный. Ночью без существенных осадков, днём слабый дождь. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +3+5°. Местами гололедица.

10 апреля по Кольскому Заполярью ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, в отдельных районах до -7°, днём +5+10°. Местами гололедица.

10 апреля в областном центре - ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +6+8°. Местами гололедица.