По Мурманской области ожидается ветер умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

15 апреля наш регион будет находиться на южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море: ожидаются местами небольшие осадки, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 14 апреля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём от 0 до +5°. Гололедица.

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На реках запада и центра Мурманской области началось весеннее половодье, весенние процессы развиваются неинтенсивно. Водность рек запада и центра области увеличилась за первую декаду апреля, по сравнению с предыдущей декадой, на 10-20% и составляет 140-160% нормы.

Прочность льда на реках и водоёмах уменьшается, передвижение по льду на некоторых участках реки (водоёма) может быть опасно.