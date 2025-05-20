По Мурманской области ожидается ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 мая погоду Кольского полуострова будет определять северная, северо-западная периферия циклона с центром над Карелией – Архангельской областью. В этот период по Мурманской области ожидаются временами осадки, 20-21 мая местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +4+9°.

21 мая - ветер восточный, северо-восточный умеренный, ночью местами сильный. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +3+8°.

Сегодня, 20 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.