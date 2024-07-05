По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающийся с центральной части России в северном, северо-западном направлении. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается дождь различной интенсивности, 6 июля возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы 5-6 июля составит +19+24°.

Сегодня, 5 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +20+25°.

* * *

В третьей декаде июня весеннее половодье на реках Мурманской области закончилось, раньше нормы на 1-2 недели.

По состоянию на 3 июля на горных реках и реках северо-востока (р. Туманная) высокие уровни и расходы воды обусловлены наложением выпавших осадков на спад весеннего половодья (дождевой паводок). Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнее-осенней межени на 8-40 см, на р. Поной – на 104-129 см.

Температура воды на большинстве рек была равна 14-19°С, на горных реках 6-9°С на водохранилищах – 11-17°С.