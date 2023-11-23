По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 ноября наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной в Гренландском, Норвежском морях и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается местами снег, на западе области сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -5-10°, местами до -15°.

24-25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона с центром 24 ноября над центральной частью России, 25 ноября, в основном над Прибалтикой. Ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -10-15° при прояснениях -17-22°, днём -4-9° местами -10-15°.

Сегодня, 22 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.

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На реках Мурманской области установился зимний режим.

На реках Ура, Кица, Поной (Каневка), Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда, в ходе уровней воды отмечалось повышение, интенсивностью 2-10 см в сутки.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями, на водохранилищах Иовском и Княжегубском наблюдаются забереги.

Толщина льда на 20 ноября на реках составляет 18-22 см, на озерах и водохранилищах 14-30 см.

Выход на лёд опасен!