По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный умеренный, местами сильный, позёмок
Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в Мурманской области ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Гренландским, Баренцевым морями и Скандинавией. В этот период в нашем регионе ожидается порывистый ветер, местами снег, постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 27 февраля, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха днём -4-9°. Гололедица.
28 февраля - ветер юго-восточный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём -4-9°, местами -12-17°. Гололедица.
1 марта - ветер юго-западный, южный слабый. В отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -4-9°, местами -12-17°. Гололедица.