По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный умеренный, местами в порывах до сильного, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 марта ожидается влияние активного циклона с центром в районе побережья Норвегии. В этот период, начиная с западных районов области, ожидается постепенное усиление ветра, при прохождении атмосферного фронта увеличение интенсивности осадков, местами метель, повышение температуры воздуха.

5 марта ожидается ослабление ветра, местами снег, температура воздуха в дневные часы -2-7°, в отдельных районах до -12°.

Сегодня, 4 марта, в Мурманской области ожидается облачная погода. Ночью снег, местами сильный. Днём небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный, местами в порывах до сильного, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, на востоке -13-18°, днём -3-8°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная погода. Ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. ночью в порывах до сильного, позёмок. Температура воздуха днём -4-6°. Гололедица.

5 марта – по нашему региону ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха ночью -8-13°, в отдельных районах -15-20°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.

5 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами небольшой снег. Температура воздуха ночью -8-10°, днём -4-6°. Гололедица.

6 марта в Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, ночью позёмок, днём метель. Временами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, местами -13-18°, днём от 0 до -5°, в отдельных районах до -10°. Гололедица.

6 марта в Мурманске -ветер южный, юго-западный ночью умеренный, позёмок, утром и днём сильный, метель. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -2-4°. Гололедица.