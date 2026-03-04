При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»Не паниковать: 4 марта по всей стране включат сирены и громкоговорители оповещения населения
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.26 08:00

По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный умеренный, местами в порывах до сильного, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 марта ожидается влияние активного циклона с центром в районе побережья Норвегии. В этот период, начиная с западных районов области, ожидается постепенное усиление ветра, при прохождении атмосферного фронта увеличение интенсивности осадков, местами метель, повышение температуры воздуха.

5 марта ожидается ослабление ветра, местами снег, температура воздуха в дневные часы -2-7°, в отдельных районах до -12°.

Сегодня, 4 марта, в Мурманской области ожидается облачная погода. Ночью снег, местами сильный. Днём небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный, местами в порывах до сильного, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, на востоке -13-18°, днём -3-8°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная погода. Ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. ночью в порывах до сильного, позёмок. Температура воздуха днём -4-6°. Гололедица.

5 марта – по нашему региону ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха ночью -8-13°, в отдельных районах -15-20°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.

5 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами небольшой снег. Температура воздуха ночью -8-10°, днём -4-6°. Гололедица.

6 марта в Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, ночью позёмок, днём метель. Временами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, местами -13-18°, днём от 0 до -5°, в отдельных районах до -10°. Гололедица.

6 марта в Мурманске -ветер южный, юго-западный ночью умеренный, позёмок, утром и днём сильный, метель. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -2-4°. Гололедица.

Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
