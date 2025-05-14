Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 08:00
По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный, восточный умеренный
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 мая ожидается смещение циклона с центральной части России на север Карелии и далее на Архангельскую область. В нашем регионе ветер постепенно повернёт к северо-восточному направлению, местами пройдёт дождь.
15 мая - ветер северо-восточный, северный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +6+11°.
Сегодня, 14 мая, будет переменная облачность. Местами небольшой, ночью на западе умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, на востоке до -3°, днём +9+14°.
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