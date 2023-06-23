По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 23 июня +18+24°, в Терском районе +13+18°, 25 июня +20+25°.

Сегодня, 23 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, на востоке местами +1+6°, днём +20+25°, в Терском районе +14+19º.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области 20-25 июня ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.