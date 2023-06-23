Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 08:00
По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 23 июня +18+24°, в Терском районе +13+18°, 25 июня +20+25°.
Сегодня, 23 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, на востоке местами +1+6°, днём +20+25°, в Терском районе +14+19º.
Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области 20-25 июня ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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