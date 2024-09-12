По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, первая декада сентября в Мурманской области была очень тёплой, средняя температура воздуха в этот период была на 5-6° выше нормы. 4, 5, 9, и 10 сентября были перекрыты максимальные значения температуры воздуха этих дней. Во второй декаде сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием, с одной стороны, многоцентровой Атлантической депрессии, с другой – обширного Сибирского антициклона. Поэтому ожидается, что температура воздуха в нашем регионе в этот период также превысит средние климатические значения.

Сегодня, 12 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +11+16°, местами +6+11°, днём +19+24°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

12-13 сентября в Кольском и Печенгском районах Мурманской области, в г. Мурманск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

12-13 сентября в Ковдорском районе, на востоке Ловозерского и юге Кандалакшского районов, в городах: Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 4-24 см, на реках Монча и Малая Белая выше на 5-13 см.

На 10 августа температура воды составляет 12-17°С, на горных реках – около 8,0°С.