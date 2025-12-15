По Мурманской области ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, днём 15 декабря погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: пройдёт снег, местами усилится ветер.
Сегодня, 15 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на западе области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха днём -7-12°, местами -15-20°. Гололедица.
16 декабря - ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Местами снег, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём -4-9°.
17 декабря - ветер юго-восточный умеренный. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -7-12°, днём -2-7°.