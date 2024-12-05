Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 08:00
По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром над районами Среднего Поволжья. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, позёмок. Температура воздуха 5 ноября ночью -11-16°, при прояснениях -21-26°, днём -3-8°, местами до -15°, 6-7 ноября в ночные часы-5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°.
Сегодня, 5 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -21-26°, днём -3-8°, местами до -15°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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