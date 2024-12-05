По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром над районами Среднего Поволжья. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, позёмок. Температура воздуха 5 ноября ночью -11-16°, при прояснениях -21-26°, днём -3-8°, местами до -15°, 6-7 ноября в ночные часы-5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°.

Сегодня, 5 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -21-26°, днём -3-8°, местами до -15°. Гололедица.