По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях и тёплых воздушных масс. В этот период погода по Мурманской области будет носить весенний характер, ожидаются массовые оттепели и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Сегодня, 24 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +2+7°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 10-14 часов 23 марта на крайнем севере побережья Норвегии отмечалось усиление юго-западного, западного ветра 30-32 м/с, опасное волнение 9-11 метров. Сохранится до 0-3 часов 24 марта.

В период 2-6 часов 24 марта на западе побережья Мурмана отмечалось опасное волнение 6,0-7,0 метров при юго-западном ветре 20-25 м/с. Сохранится до 12-15 часов 24 марта.

В период 2-6 часов 24 марта в центральной части Баренцева моря фиксировалось опасное волнение 8,0-9,0 метров при юго-западном ветре 20-25 м/с. Сохранится до 15-18 часов сегодняшнего дня.

В период 8-12 часов 24 марта на севере побережья Норвегии ожидается усиление юго-западного ветра 30-32 м/с, опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 21-24 часов 24 марта.