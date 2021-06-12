По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июня в Мурманске был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составлял +26,3°С и наблюдался в 1936 году. В 14 часов 11 июня этого года в Мурманске воздух прогрелся до +26,5°С.
12 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы +24+29°.
13 июня, начиная с западных районов области, ожидается смещение активного атмосферного фронта с дождями и грозами, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +19+25°.
14 и 15 июня по Мурманской ожидается временами дождь различной интенсивности и понижение температуры воздуха.
Сегодня, 12 июня, будет переменная облачность. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +13 +18°, днём +24+29°.
Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности
12 и 13 июня по Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности. 14 и 15 июня на востоке Ловозерского района сохранится V региональный класс пожарной опасности.
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Весеннее половодье на Кольском полуострове идёт на спад, на реках Терского берега - завершается, на горных реках формируется третий пик весеннего половодья. Спад уровней воды на большинстве рек происходит относительно быстро в связи с установлением жаркой погоды с небольшим количеством осадков (уровни воды за прошедшие сутки понизились на 1-
От максимальных за половодье уровни воды на большинстве рек понизились на 65-
Температура воды на реках составляет от 10° до 17°, на горных реках - 4-6°.
На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 11 июня в 8 часов мск была +16,0°.