По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погода Кольского полуострова, в большей степени, будет находиться под влиянием обширного антициклона, расположенного над севером Европейской части России. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 19 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, при прояснениях до -8°, днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.