По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря. В этот период сохранится характерная для тёплых осенних дней погода, временами дождь и порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха от +1 до +8 градусов.

Сегодня, 12 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +4+9°.