По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении: ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, днём от -1 до +4°.

5-6 апреля наш регион будет находиться под влиянием двух барических систем: обширного антициклона на севере Европы и активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Гренландское море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях -10-15°, днём +2+7°.

Сегодня, 4 апреля, будет облачность переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от +1 до -4°. Гололедица.