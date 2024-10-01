Мурманская область. Арктика (16+)01.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 октября погоду Кольского полуострова будет определять очередной активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +3 до -3°, днём 1 октября +5+10°, 2 октября +3+8°.
3 октября ветер ослабеет, местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха в дневные часы составит +2+7°.
Сегодня, 1 октября, будет переменная облачность. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +5+10°.
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