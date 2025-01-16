По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Норвежское море и далее в Баренцево море.

16-17 января в нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -1 до +4°.

18 января при смещении активного циклона вблизи Кольского полуострова по Мурманской области ожидается сильный ветер, мокрый снег, температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.

Сегодня, 16 января, будет облачная погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.