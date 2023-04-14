По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, на севере местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием Арктического антициклона, смещающегося с районов Баренцева моря в южном направлении. Ветер повернёт к юго-западному направлению и на Кольский полуостров начнут постепенно поступать относительно тёплые воздушные массы.

14 апреля воздух прогреется до +3+8 градусов, 15 апреля до +5+10 градусов, однако в ночные часы сохранится отрицательная температура воздуха, в отдельных районах столбики термометров опустятся до отметок -12-17 градусов.

Сегодня, 14 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -12-17°, днём +2+7°.