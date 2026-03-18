По Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Норвежском море и над Скандинавией. Смещение атмосферных фронтов через наш регион будет сопровождаться выпадением осадков различной интенсивности. 18 марта в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 18 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшие осадки. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха днём +2+4°. Гололедица, местами сильная.

19 марта по Кольскому полуострову - местами осадки. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днём западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

19 марта в Мурманске - ночью без существенных осадков, днём небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +2+4°. Гололедица.

20 марта ожидается в отдельных районах Мурманской области осадки. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

20 марта в Мурманске - ночью умеренные, днём небольшие осадки. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный сильный. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица.

* * *

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 10 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 36-74 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 12-46 см.