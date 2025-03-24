Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 08:00
По Мурманской области ожидается ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного антициклона, расположенного над Европейской частью России. По периферии антициклона будут смещаться атлантические воздушные массы, которые принесут оттепель в Мурманскую область.
Сегодня, 24 марта, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -10-15°, днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.
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