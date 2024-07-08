По Мурманской области ожидается ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающийся с центральной части России и с юга Скандинавии в северо-западном, северном направлении. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов - дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.

Сегодня, 8 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +17+22°.